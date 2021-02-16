"PARASI İÇİN EVLENDİN"

36 yaşındaki oyuncunun, karesine bir sosyal medya kullanıcısı Katharine McPhee'nin kocasına duyduğu bu sevginin onun parası için olduğunu belirten bir yorum yazdı.

Bunun üzerine McPhee de, "Gün gibi ortada" yanıtını verdi. Oyuncunun bir başka takipçisi de Foster'ın McPhee ile beşinci evliliğini yapmış olduğunu hatırlatarak "Kesinlikle bir evlilik sözleşmesi vardır" diye yazdı.