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HaberlerEnerji

Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Eylülde katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 7 milyon 790 bin 411 ton, taş kömürü kokunda 362 bin 40 ton ve taş kömüründe 118 bin 360 ton oldu.

eylül ayı katı yakıtlar istatistikleri
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Katı yakıtların 2019 yılı Eylül ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 118 bin 360 ton, linyitin 7 milyon 790 bin 411 ton ve taşkömürü kokunun 362 bin 40 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 822 bin 650 ton, linyitin 7 milyon 66 bin 677 ton ve taşkömürü kokunun 357 bin 796 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(3) %3,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %101,2 iken, linyitte %110,2 olarak hesaplandı.

Üretimin teslimatları karşılama oranları, Eylül 2019

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının %55,6'sı termik santrallere, %14,4'ü kok tesislerine ve %7,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken; linyit teslimatının %86,3'ü termik santrallere ve %8,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %96,5'i demir-çelik sanayine sevk edildi.

 

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