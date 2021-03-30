"BUNLARIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLMİYORDUM"

İngiliz TV yıldızı, henüz 12 yaşındayken tanıştığı fotoğrafçının küçük kızların uygun olmayan pozlarını çektiğini anlattı.

O dönemde bunların ne anlama geldiğini bilmediğini ve çocukça bulduğunu söyleyen Katie Price, daha sonra olaya polisin karıştığını ve bu fotoğrafçının küçük kızları alkol ve zararlı madde vererek taciz ettiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Price, ünlü bir kişinin de kendisini taciz ettiğini belirterek kim olduğunu açıklamayacağını belirtti.

Ünlü yıldız, bu olayı ilk olarak 2004 yılında yayınlanan 'Being Jordan' adlı kitabında dile getirmişti.