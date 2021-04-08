Kilis'te dehşet! Oğlunu öldürdü!

Kilis'in Elbeyli ilçesinde dün akşam, kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde, emekli uzman çavuş olan Ümmet D. (50) ile kebapçılık yapan oğlu Yusuf D. (27) arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
OĞLUNA TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
DHA'da yer alan habere göre kebapçıdaki tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Ümmet D., tabancayla oğluna ateş açtı. Yusuf D., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralandı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla dükkana gelen sağlık ekibi, Yusuf D.'yi ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yusuf D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
KATİL ZANLISI BABA GÖZALTINDA
Olay sonrası baba Ümmet D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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