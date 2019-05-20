Çocukların gözleri önünde dehşet saçtı

Diyarbakır’da avukat eşini öldüren doktor olayında yeni gelişme yaşandı. Olay Kayapınar İlçesi Diclekent Semtinde yaşandı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kreşte eğitim gören çocuklarının etkinliğine katılan M. B. I., doktor eşi M. I. ile kreş çıkışı iddialara göre tartıştı. Bu tartışmadan kısa bir süre sonra, eşini ve çocuğunu araçta bırakan M.B.I., araçtan inerek yürümeye başladı.



ÇOCUĞUN YANINDA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU



Doktor M.I.’de kısa bir süre sonra aratan inerek, eşine doğru hızla yürüdü. Belinden çıkardığı silahla çocuğunun yanında avukat eşi M.B.I.’yi kurşun yağmuruna tuttu. M.B.I., olay yerinden hayatı kaybetti. Görgü tanıkları olayı hemen polise haber verdi.



POLİSE ‘ALDATTI’ DEDİ



Olaydan sonra kaçmayan doktor M.I., polise teslim oldu. Olayda kullanılan silahı da polise teslim etti. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen zanlı doktor M.I., cinayeti neden işlediğini polise anlattı. M.I., eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve arabada bu yüzden tartıştığını polise anlattı. çıkan tartışmanın ardından öfkesine hakim olmayarak cinayeti işlediğini belirtti. Soruşturmanın ardından zanlı adliyeye gönderilecek.