Yüksek sesle müzik dehşetle bitti! 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da, 13 Mayıs gecesi, Mustafakemalpaşa ilçesi Yeni Dere Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Zeki Özezen (30) yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı (32),müziğin sesini kısması için uyardı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Hayatını kaybeden Zeki Özezen, 30 yaşındaydı.

KOMŞUSUNA 6 EL ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kıral Dalkıran, tabancayla Zeki Özezen'e 6 el ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özezen´i ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Özezen, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Kıral Dalkıran için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, Kıral Dalkıran'ı, cinayetin işlendiği mahallede saklandığı evde suç aleti ile yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Dalkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.