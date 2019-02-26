İstanbul Fatih'te iş adama Vedat Yöngel'i (58) öldürüp gasbettikleri öne sürülen ailenin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

İş adamı Vedat Yöngel'in evinde temizlik yapan Ermeni uyruklu Stella M. ve eşi Mena M, borç ödeme bahanesiyle Yöngel'i 17 Şubat'ta Fatih'teki evlerine çağırıp oğulları Varlam M. ile tabancayla vurarak öldürdü. İş adamının üzerinde bulunan 10 bin doları alan aile üyeleri, ardından Yöngel'in Kağıthane'deki evine giderek 200 bin lira değerinde altını da çaldı. Cinayet, şüphelilerin 18 Şubat'ta Atatürk Havalimanı'ndan Gürcistan'a kaçmadan önce, Varlam M'nin, Yöngel'in oğlu Serdar Yöngel'e mesaj atarak, babasının Fatih'teki evde olduğunu, gidip almasını söylemesi üzerine ortaya çıkmıştı.

TABANCA İTİRAFI

Cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş adamı Yöngel'in öldürülmesine ilişkin zanlıların yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle Narik H. ve Armen H'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, zanlıları, yurt dışına kaçmak için otomobille havalimanına bıraktıkları ve zanlıların cinayette kullandığı tabancayı denize attıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Narik H. ve Armen H. emniyetteki ifadelerinde cinayette kullanılan tabancayı Ahırkapı sahilinden denize attıklarını söylemeleri üzerine, deniz polisinin olay yerinde arama yaptığı, tabancayı bulamadıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.