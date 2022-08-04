Katil zanlısı ayakkabılarını bırakınca yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ölü bulunan Ali Genç´in (78) evinde kendi ayakkabılarını bırakıp başka ayakkabılarla olay yerinden ayrıldığı belirlenerek yakalanan katil zanlısı Fikret C. (27), adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre olay, 4 Temmuz'da gece saatlerinde Çaycuma´ya bağlı Temenler köyünde meydana geldi.

Cinayete kurban giden Ali Genç

SAHİPSİZ AYAKKABILAR YAKALATTI

Almanya'dan iznini geçirmek için köyüne gelen E.P., evde dedesi Ali Genç´i hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen ekipler Ali Genç'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, sahipsiz bir çift ayakkabının kime ait olduğunu belirlemeye çalıştı. Jandarma ekipleri, ayrıca evden kıyafetler alındığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fikret C. olduğunu, ayağında evden aldığı ayakkabının bulunduğunu tespit etti. Antalya´da yakalanarak Zonguldak´a getirilen zanlı, ifadesinde Ali Genç´in daha önce kız arkadaşına küfretmesi nedeniyle öldürdüğünü ileri sürdü.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi´ne getirildi. Jandarma komandolar adliye binasında önlem aldı.