Bir aile yok oldu: Malatya'da katliam gibi kaza: 4 ölü!

Bir aile yok oldu: Malatya'da katliam gibi kaza: 4 ölü!

Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu! Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü 53 yaşındaki Hasan, eşi 46 yaşındaki Zemzem ve çocukları 7 yaşındaki Yağız ile 4 yaşındaki Mehmet Eren Çiftçi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:23 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL