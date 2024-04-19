Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin yargılanan 8 sanığa ceza Konya'da aynı aileden 7 kişinin vahşice öldürüldüğü silahlı saldırıdan önce yaşanan kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili açılan ayrı davada 8 sanığa, 1 yıl 7 ay ile 5 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi. Karara tepki gösteren Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, sanıklara verilen cezaların yetersiz olduğunu ve hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi

Anadolu Ajansı Giriş: 19.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 15:07 facebook

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