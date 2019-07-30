ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin 2013 yılında çıkardığı Dark Horse adlı şarkının çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Los Angeles'da görülen davada "Dark Horse"un Hristiyan rap müziğin temsilcilerinden Flame'in Joyful Noise'dan kopyalandığı kararına varıldı.

CNN International'ın haberine göre gerçek ismi Marcus Gray olan Flame, 2014 yılında Dark Horse adlı şarkıdaki ritmin telif hakkı alınmadan izinsiz kullanıldığını belirtmişti.

Katy Perry'nin avukatları ise parçadaki ritmin oldukça yaygın olduğunu savunmuştu. Hem Katy Perry hem de Petry'nin yapımcısı Dr. Luke, "Joyful Noise" adlı şarkıyı daha önce duymadıklarını ifade etmişti.

6 milyondan fazla satan ve Grammy adayı olan şarkının çalıntı olduğunu iddia eden Flame'in açtığı dava 5 yılın ardından sonuçlandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde dokuz üyelik jüri, ünlü şarkının 'Joyful Noise'dan çalıntı olduğu hükmüne vardı. Ceza ve telif hakkı için Katy Perry'e ve şarkıcının yapımcısı Dr Luke'a para cezası verileceği belirtildi.