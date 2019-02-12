Amerikalı şarkıcı ve moda tasarımcısı Katy Perry'nin Dillard's markası için 2017 yılında tasarladığı tasarladığı terlik ve ayakkabılar ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi.

Katy Perry'nin terlik tasarımı, Afrika kökenli Amerikalıları karikatürize etmek için yüzünü siyaha boyama ya da maske takma anlamına gelen ırkçı "blackface" (kara surat) akımını özendirmekle suçlandı.

'Ora Face' ile 'Rue Face' adlı ayakkabı ve terlik modellerinin siyahileri aşağıladığı öne sürülürken ​Perry, ayakkabılarla ilgili eleştirileri yanıtsız bıraktı.

Terliklerin satıldığı büyük bir perakende zincirinin sözcüsü ise TMZ'ye ayakkabıları piyasadan çekme sürecinde olduklarını bildirdi.

Sosyal medyada yer alan tepkilerin ardından ayakkabıların satıldığı bazı internet mağazalarında "Bu modellerin satışı yok" mesajı yer aldı.

İtalyan moda evi Gucci de geçtiğimiz hafta, ABD'de siyahları aşağılayan maskelere benzetilerek tepki çeken siyah kazağını satıştan kaldırmış ve konuyla ilgili özür dilemişti.

Yine aynı şekilde Prada'nın da aksesuar serisinde yer alan maymuna benzer bir ürünü ırkçılıkla suçlanmış, modaevi ürününü piyasadan çekmek zorunda kalmıştı.