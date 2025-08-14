Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavgada kayalıklardan denize düştü! | Son dakika haberleri

        Kavgada kayalıklardan denize düştü!

        İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. Kentte Melez Deltası'nda cansız bedeni bulunan Nail Can Yardımcı'nın, arkadaşıyla kavga ettiği sırada kayalıklardan denize düştüğü belirlendi. Olayla ilgili Yardımcı'nın arkadaşı F.Z. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 11:06 Güncelleme: 14.08.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavgada kayalıklardan denize düştü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'in Konak ilçesindeki Melez Deltası'nda cesedi bulunan Nail Can Yardımcı'nın (19) ölümüne ilişkin soruşturmada, şakalaşırken kavga ettiği ve bu sırada suya düşmesine neden olduğu öne sürülen arkadaşı F.Z. (19) tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, 12 Ağustos sabahı Melez Deltası'nda meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 1 metre mesafede hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbarla bölgeye sevk edilen deniz polisi, sudaki kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İncelemenin ardından ceset, otopsi için, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin Nail Can Yardımcı olduğunu belirledi.

        KAYALIKLARDAN DENİZE DÜŞMÜŞ

        Polis ekipleri tarafından çevrede yapılan çalışmalar sonucu, Yardımcı ve arkadaşı F.Z.'nin motosikletle bölgeye geldiği, burada uyuşturucu madde kullandıkları saptandı.

        Burada 2 arkadaş şakalaşırken aralarında tartışma çıktığı, bu sırada Yardımcı'nın kayalıklardan suya düştüğü ortaya çıktı. Arkadaşı sudan çıkamayınca F.Z.'nin yardım istemek için olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polis, F.Z.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen F.Z., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Trump yanıt arıyor: "Putin'de ne değişti?"
        Trump yanıt arıyor: "Putin'de ne değişti?"
        Göreve iade edilen memurun vergisi
        Göreve iade edilen memurun vergisi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Üzerine çocuk düştü
        Üzerine çocuk düştü
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!