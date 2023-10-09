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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"

        Kavgayı ayırmaya çalışanı öldüren sanığa "takdiri indirim"

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken pompalı tüfekle vurulup, hayatını kaybeden Nurettin Dinç davasında yeni bir gelişme yaşandı. "Kasten öldürme" suçundan ceza alan sanık Emre Can Akbulak'a "takdiri indirim" uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:06 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:07
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        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
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        İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken öldürülen Nurettin Dinç (71) davasında, sanık Emre Can Akbulak'ın (20) cezası belli oldu.

        Olay, 9 Kasım 2021'de Cengizhan Mahallesi 1615/9 Sokak'ta meydana geldi. U.A., komşusu Volkan Süvari'ye adres sordu. İddiaya göre; Süvari, U.A.'yı yanlış adrese yolladı. Adresin doğru olmadığını anlayan U.A. yeniden Süvari'nin yanına geldi ve ikili arasında tartışma çıktı.

        15 DAKİKA SONRA SOKAĞA GELDİ

        Tartışmadan 15 dakika sonra Süvari, bu kez U.A.'nın evinin olduğu sokağa geldi. Süvari, U.A.'ya 3 el ateş ederken, oturduğu eve de ateş açıp, balkon camını kırdı. Bunun üzerine U.A'.nın yakınları, sokağa inip, Süvari'yi sakinleştirmeye çalıştı.

        2 ÇOCUK BABASI HASTANEDE ÖLDÜ

        Bu sırada Süvari, U.A.'nın dedesi C.A.'yı darp etti, yanındaki E.Y. de U.A.'nın amcası O.A.'yı bıçakladı. Bunun üzerine U.A.'nın kardeşi Emre Can Akbulak, evden aldığı pompalı tüfekle karşı tarafa doğru 4 el ateş etti ve saçmalar sokakta kavgayı ayırmaya çalışan Nurettin Dinç'e isabet etti. Ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Dinç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        SÜVARİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden Emre Can Akbulak, U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Süvari ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Emre Can Akbulak hakkında "kasten öldürme", U.A. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme", Süvari hakkında "bıçak ve tabancayla kasten yaralamaya teşebbüs", Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet, "silahlı tehdit", E.Y. hakkında ise "kasten yaralama ve silahlı tehdit" suçlarından dava açıldı.

        İddianame 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar, yargılama süresince üzerlerine atılı suçlamayı reddetti. Yargılama sürerken, Volkan Süvari silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

        CEZADA "TAKDİRİ İNDİRİM" UYGULANDI

        Dinç'in hayatını kaybettiği olayda karar, geçen hafta çıktı. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Akbulak'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi nedeniyle takdiri indirim uygulanarak ceza, 25 yıl hapse çevrildi. Akbulak'a yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan U.A. beraat etti.

        Heyet, E.Y.'yi de O.A.'ya yönelik 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis ile cezalandırdı. Hayatını kaybeden Süvari'nin davası ise düştü.

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