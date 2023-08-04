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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavgayı ayırırken göğsünden bıçaklandı

        Kavgayı ayırırken göğsünden bıçaklandı

        Trafikte yol verme tartışması nedeniyle otomobil sürücü ile motosikletli kurye arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 23 yaşındaki Nazım Güven Ö., göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Elindeki bıçakla kuryeye saldırırken kavgayı ayırmaya çalışan genci bıçaklayan saldırgan Emirhan A., çevredekilerin tepkisi üzerine, yanındaki babası ile otomobillerine binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yaralanan Nazım Güven Ö.'nün yakınları otomobili takibe başlayınca, Ersin A. ve oğlu Emirhan A.'nın içinde olduğu otomobilden havaya ateş edildi. Olay yerinden uzaklaşan Ersin A. ve oğlu, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Suç aleti tabanca ve bıçağa el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:09
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        Kavgayı ayırırken göğsünden bıçaklandı
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        Bursa'da otomobilde bulunan baba ve oğlu, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kuryeyi darbetti. Olayı gören bir vatandaş, kavgayı ayırmak istediği sırada göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Yeşilbarış sokakta meydana geldi. Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan kurye Furkan Y. (27) idaresindeki motosiklet, Ersin A. (46) yönetimindeki otomobili sollamasının ardından sürücüler arasında yol verme tartışması çıktı.

        Öfkeli sürücü Ersin A., otomobille kuryeyi takip etmeye başladı. Ersin A., motosikletin önüne geçerek durdurdu. Araçtan inen Ersin A. ve oğlu Emirhan A. (18), motosikletli kuryeyi darp etmeye başladı.

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        Olayı gören mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalıştı.

        O sırada Emirhan A., elindeki bıçakla kuryeye saldırırken kavgayı ayırmaya çalışan Nazım Güven Ö.'yü (23) göğsünden yaraladı.

        MAHALLELİ YAKALAMAYA ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLDEN TABANCA İLE ATEŞ AÇILDI

        Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine baba-oğul otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Bu arada bıçaklanan kişinin yakınları sürücü ve oğlunu yakalamak için takip etmeye başladı. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan otomobilden takip edenleri uzaklaştırmak için tabanca ile havaya ateş ederek gözden kayboldu.

        Yaşanan kavga çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Göğsünden bıçaklanan Nazım Güven Ö., otomobille İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, darbedilen kurye Furkan Y. ise polis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinden uzaklaşan Ersin A. ve oğlu, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Suç aleti tabanca ve bıçağa el konuldu.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Bursa
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