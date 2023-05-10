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Kavşakta bulunan tek mezar görenlerin dikkatini çekiyor

Tokat'ta 30 yıldır dört yolun birbirine bağlandığı kavşakta bulunan tek mezar, görenlerin dikkatini çekiyor

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İHA
  • Kavşakta bulunan tek mezar görenlerin dikkatini çekiyor

    Tarihi Niksar Ulu Camii’ni yaptıran Çepnizâde Hasan Bey’in mezarı, cami yakınlarına defnedildi. İHA'nın haberine göre yaklaşık 30 yıl önce belediye başkanlığı tarafından yolda genişletme çalışması yaptırıldı. Yapılan genişletme çalışmalarında mezar, korumak maksadıyla kavşak içerisinde bırakıldı.
  • Kavşakta bulunan tek mezar görenlerin dikkatini çekiyor

    Niksar-Ünye Karayolu üzerinde kalan mezarlık, dört yolun kesiştiği kavşak içerisine alınırken, mahalle sakinleri tarafından rivayetleriyle biliniyor. Mahalle sakinleri arasında kepçenin mezarı kaldıramadığı rivayeti dilden dile dolaşırken, 4 yolun birbirine bağlandığı noktada bulunan mezar görenleri şaşırtıyor.
  • Kavşakta bulunan tek mezar görenlerin dikkatini çekiyor

    YOLUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE ORTADA KALDI

    Mezarın yaklaşık olarak 30 yıldır aynı noktada olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Metin Ovaçın, "Burada yatan kişi Çepnizâde Hasan Efendi'dir. Bildiğimiz kadarıyla şu an bulunan kabir, sembolik bir kabirdir. Asıl kabri, bu sembolik mezarın altında bulunuyor.
  • Kavşakta bulunan tek mezar görenlerin dikkatini çekiyor

    Daha öncelerden yol çalışmalarında mezara yaklaşılmaya çalışılsa da iş makinelerinde bir şekilde aksaklık oldu. Mübarek kişinin olduğu yere giriş yapılamadı.

     
  • Kavşakta bulunan tek mezar görenlerin dikkatini çekiyor

    Bu kabrin arkada tarafında bir ev daha vardı. Kamulaştırma çalışmaları neticesinde evin olduğu yerden bir yol açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte kabir yolun ortasında kaldı ve burada bir kavşak meydana geldi.
  • Kavşakta bulunan tek mezar görenlerin dikkatini çekiyor

    Burada çok fazla çalışma yapılamadı. Gelen makineler hep bir arıza çıkardı. Burada bulunan kabir sembolik bir kabir aslında, orada bulunan kişi sembolik mezarın yanında bulunan kapaktan indiğimizde alt tarafta yatıyor" dedi.
  • Kavşakta bulunan tek mezar görenlerin dikkatini çekiyor

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