Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zehra ile bir karesini sosyal medya hesabında paylaştı. Kızıyla golf sahasında poz veren iş adamı, fotoğrafı "Kime benziyor?" notuyla yayınladı. Hülya Avşar da fotoğrafa, gülümseme emojisi koyarak, 'Bana' yorumunu yaptı.