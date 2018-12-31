Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen çam ağacının dalını kesmeye çalışan 61 yaşındaki Mevlüt Ayaz, dala dayanan kayanın devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ortakayacık Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, mahallenin dışında bir çam ağacının devrildiğini gören Mevlüt Ayaz, motorlu testere ile dallarını kesmek istedi. Motorlu testere ile ağacın dalını kesmeye çalışan Ayaz, dala dayanan kayanın bir anda yuvarlanması sonucu altında kaldı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, olay yerine geldiklerinde Mevlüt Ayaz´ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayaz'ın öldüğü belirlendi. Mevlüt Ayaz'ın cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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