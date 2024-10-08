Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kaya ve ağaç balına ulaşmak için kilometrelerce yürüyorlar

        Kaya ve ağaç balına ulaşmak için kilometrelerce yürüyorlar

        Van'da kovanlardan kaçan arıların dağlık alanlardaki kayaların oyuğuna ve ağaçların kovuğuna yaptığı yuvaları tespit etmek için kilometrelerce yürüyen arıcılar, elde ettikleri balı yurt içinde ve yurt dışında sipariş veren müşterilerine gönderiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bozulmamış doğası ve zengin florası ile öne çıkan Çatak ilçesinde arıcılık yapan 'arı adam' lakaplı Abdulvahap Semo ve kardeşleri, 'kaya ve ağaç balı'na ulaşmaya çalışırken kullandıkları yöntemlerle dağcıları aratmıyor.

        2

        Kilometrelerce yürüyerek dağlık alandaki kayaların oyuklarını, ağaçların kovuklarını kontrol eden arıcı kardeşler, kovanlardan kaçan arıların yuva yaptığı yerleri tespit ederek hasat döneminin gelmesini bekliyor.

        3

        Bu yıl da ilçe kırsalındaki kayalık alanda arıların yuva yaptığı yeri belirleyen Semo, ip kullanarak ulaştığı yuvada dumanla arıları uzaklaştırdıktan sonra petekleri bulunduğu yerden aldı.

        4

        Ayrıca ağaç kovuğundaki yuvanın ağzını da testere yardımıyla kesip içindeki petekleri toplayan Semo, elde ettiği balı kutulara doldurarak yurt içinde ve yurt dışında sipariş veren müşterileri için hazırladı.

        5

        "ÇOK ÖZEL BİR BAL"

        Abdulvahap Semo, önceden tespit ettikleri kaya ve ağaç balını çıkarmak için bölgede zorlu bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

        6

        Gerekli önlemleri alarak yuvalara ulaşıp petekleri topladıklarını anlatan Semo, şunları kaydetti:

        7

        "Kaya balının yerini kardeşlerimle önceden tespit etmiştik. Bazen de burada yaşayanlar bize yuvaların yeri noktasında bilgi veriyor. Güvenlik önlemlerimizi aldıktan sonra bala ulaşıyoruz.

        8

        Az çıktığı için çok özel bir bal. Kilogramını 10 bin liradan satıyoruz. Bu balın müşterileri hazır. Çoğu zaman az çıktığı için talebe yetişemiyoruz. Ağaçta tespit ettiğimiz yuvayı ise arılar bir kuş yuvasından girerek oluşturmuş. Ağaca zarar vermeden sadece ağız kısmını kesiyoruz. İçindeki balı aldıktan sonra arıları da bir kovana taşıyoruz. Daha sonra ağacın kovuğunu aynı şekilde kapatıyoruz."

        9

        Ağabeyi ile bölgede arıcılık yaptığını belirten Hadi Semo ise ailede üçüncü kuşak olarak mesleği sürdürdüklerini dile getirdi.

        10

        Kovanlardan kaçan arıların yuvasını tespit etmek için bazen kilometrelerce yol katettiklerini söyleyen Semo, "Bu tür ballar genelde yüksek kesimlerde, riskli noktalarda oluyor. Biz de ona göre önlemlerimizi alıp balı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu balda hiçbir katkı maddesi olmuyor. Genellikle ilaç niyetine alınıyor" dedi.

        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        #Kaya ve ağaç balı
        #van
        #arıcılık
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Berat Luş imzayı attı
        Berat Luş imzayı attı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!