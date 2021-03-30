Büyük usta anılacak 0:00 / 0:00

Kayahan bu yıl radyo ve TRT Müzik ekranında anılacak. İpek Açar, Polis Radyosu'nda her çarşamba yayınlanan 'İpek Açar ile Can Cana' programını tamamen Kayahan'a ayırdı.

'İyi ki Doğdun Kayahan' adı verilen özel programda, İpek Açar 31 Mart Çarşamba günü Nilüfer, kızı Aslı Gönül Açar ve Beste Açar'la telefon bağlantısı gerçekleştirecek. Aslı Gönül, eğitimini sürdürdüğü İngiltere'den, telefonla yayına bağlanarak, babasını annesiyle yayında konuşacak.

Kayahan için 2. etkinlik ise TRT Müzik ekranında gerçekleşecek. Yapımcılığını İpek Açar ve Alper Kömürcü 'nün yaptığı 'İpek Yolu' programının bu bölümü tamamen Kayahan şarkılarına ayrıldı. Defne Samyeli, Keremcem, Tuğba Özerk, Yavuz Bingöl, Öykü Gürman, Hakan Aysev ve Gökhan Tepe, kolaj programla en özel Kayahan şarkılarını seslendirecek.