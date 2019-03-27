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Emre Altuğ, “Besteleri sayesinde çok ekmeğini yemiş bir adam olarak bu bir borçtu aslında. Biz gitar çalmaya, şarkı söylemeye başladığımız zaman beste yapan çok az insan vardı. Biz de o şarkıları söylüyorduk. Onun haberi olmadan çok para kazandık” şeklinde konuştu.