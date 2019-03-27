Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Beykoz Belediyesi’nin katkılarıyla ve İpek Acar’ın ev sahipliğinde önceki akşam gerçekleşen anma etkinliğinde 19 sanatçı sahne aldı. Sunuculuğunu Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın üstlendiği gecede Kayahan’ın eserleri seslendirildi.
29 Mart doğumlu olan sanatçı için düzenlenen ‘İyi ki Doğdun Kayahan’ konserinde Kayahan’ın torunu Rüzgar’ın sahneye çıkması salondakilere duygusal anlar yaşattı. Dedesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Rüzgar, annesi Beste Açar ve İpek Açar ile birlikte ‘Bir Aslan Miyav Dedi’ şarkısını seslendirdi. Geceden elde edilen gelirin tamamı İpek Açar’ın da üyesi olduğu kanserle mücadele veren “Pembe İzler Derneği”ne aktarıldı.
"SES VE NEFES OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
İpek Açar, gecede Özgür Yüksel imzalı 2 kostüm giydi. İpek Açar, “Dördüncüsünü düzenlediğimiz 'İyi ki Doğdun Kayahan' konseri bu sene iyiliğe vesile olduğu için ailemiz adına çok mutluyuz. Kayahan Bey’in bıraktıklarına ses ve nefes olmaya devam edeceğiz. Zaten sevenlerinin kalbinde çok özel bir yere sahip. Her zaman kalplerde yaşıyor. Dua ile kocaman bir alkış gönderelim lütfen” dedi.
"BABAM YAŞASAYDI 70 YAŞINDA OLACAKTI"
Kayahan’ın kızı Beste Açar, “Babam yaşasaydı bugün 70 yaşında olacaktı. Bizimle bu konserde olmanız bizim için çok büyük bir gurur. Çok mutlu ve duyguluyum. Babamın şarkılarının kanserle savaşan bir derneğe gidecek olması da bu gecenin ön önemli detayı” ifadelerini kullandı. Açar gecede “Kara Saplantım” şarkısını seslendirdi.
"KEŞKE BU KADAR ERKEN KAYBETMESEYDİK"
Muhteşem gecenin sürprizi ise Türk Pop Müziği’nin en önemli isimlerinden, Kayahan’ın yakın dostu Nilüfer’di. Nilüfer sahnede “Geceler” şarkısını seslendirdi. Nilüfer, “Zaman geçtikçe Kayahan’ın şarkılarının kıymetini daha iyi anlıyorum. Böyle şarkılar yok artık. İnsanüstü bir çalışmayla bu şarkıları gerçekleştirdi. Keşke bu kadar erken kaybetmeseydik.” dedi.
KAYAHAN TAKLİDİ GÜLDÜRDÜ
Ufuk Yıldırım’ın uzun yıllar birlikte çalıştığı Kayahan’ın taklidini yapması salondakileri güldürdü. Yıldırım’ın omzuna astığı çantayla Kayahan’ın yürüyüşünü yapması, keyifli anlar yaşattı.
"KAYAHAN ŞARKILARI 200 YIL SONRA DA SÖYLENECEK"
'İyi Ki Doğdun Kayahan Konseri’nde sahneye çıkan Alex, Beste Açar, Betül Demir, Cansu, Cenk Eren, Derya Uluğ, Elif Buse Doğan, Emre Altuğ, Ferman Toprak, Hakan Aysev, İpek Açar, Keremcem, Onur Mete, Suat Suna, Ufuk Yıldırım, Yavuz Bingöl, Yeliz ve Yusuf Güney ise, "Kayahan şarkıları bizlerden sonra 200 yıl sonra bile söylenecek. O bize muhteşem eserler, anılar bıraktı. İyi ki doğmuş, iyi ki bizimle olmuş. Bu gece onu yaşattığımız için mutlu ve gururluyuz" dedi.
'MAVİLİM' İLE FİNAL YAPTILAR
Gecenin finalinde, dev konsere katılan sanatçılar hep birlikte “Mavilim” şarkısını seslendirdi. Sanatçılar şarkılarını Alper Kömürcü’nün kurucusu olduğu senfoni orkestrasının müzikleriyle okudu.
Gecenin sonunda Keremcem, “Kayahan pop müziğin bir dönemine değil bütün dönemlerini damga vurmuş bir isim. Onun şarkılarını seslendirmek, burada olmak gurur veriyor. Çok da hayırlı bir iş için buradayız. İyi ki doğdun Kayahan” ifadelerini kullandı.
Emre Altuğ, “Besteleri sayesinde çok ekmeğini yemiş bir adam olarak bu bir borçtu aslında. Biz gitar çalmaya, şarkı söylemeye başladığımız zaman beste yapan çok az insan vardı. Biz de o şarkıları söylüyorduk. Onun haberi olmadan çok para kazandık” şeklinde konuştu.
Yavuz Bingöl, “Şarkıyı söylerken çok büyük keyif oldım. Herkesin bilgidiği çok güzel şarkılar bıraktı. Benim için en büyük özelliği müziği kullanarak iyi olanı, güzel olana, aşkı ve sevgiyi öğretmek gibi bir amacı vardı. İpek Açar’a bu geceleri sürekli hale getirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.
Hakan Aysev, “Bu topraklarda doğmuş çok özel bir adamdı. Onun şarkılarını bir opera sanatçısı da çok rahat söyleyebiliyor” şeklinde konuştu.
Ufuk Yıldırım, “Hayatımda ilk profesyonel paramı Kayahan ağabeyden kazandım. Onunla sahne aldığımda 11 yaşımdaydım. Benim için bir öğretmendi” ifadelerini kullandı.
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