Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 198, Uludağ'da 175, Hakkari'de 154, Palandöken'de 146, Kartepe'de 114, Sarıkamış'ta 110, Erciyes'te 98, Ergan'da 96, Konaklı'da 92, Yedikuyular'da 91, Nemrut ve Ilgaz'da 83, Yıldız Dağı'nda 70, Zigana'da 55, Davraz ve Murat Dağı'nda 49, Çambaşı ve Kop'ta 47, Haserek'te 32, Hazarbaba'da 25, Yıldıztepe ve Ladik'te 22, Ovacık'ta 20, Yalnızçam ve Elmadağ'da 16, Denizli'de 13 ve Keltepe'de 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 29.03.2021 En düşük En yüksek Hakkari PB -12 0 Palandöken PB -13 -3 Sarıkamış PB -14 0 Nemrut AB -9 -2 Konaklı PB -8 -1 Davraz PB 0 8 Ovacık AB -2 6 Ilgaz KY -5 2 Uludağ KY -4 2

(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, KY: Kar yağışlı)