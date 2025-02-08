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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaydırakta mahsur kaldılar | Son dakika haberleri

        Kaydırakta mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

        Antalya'da iki çocuk, parkta oynadıkları esnada birbirlerinin cesaretlendirmesiyle çıktıkları yerden inemedi. Çocuklar, olay yerine çağrılan itfaiye ekibinin merdiven yardımıyla aşağıya indirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:54
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        Kaydırakta mahsur kaldılar
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        Antalya'da Efe D.(13) ve Uğur M.(14), parkta oynadıkları esnada çıktıkları kaydıraktan inemedi. Çocuklar, olay yerine çağrılan itfaiye ekibinin yardımıyla aşağıya indirildi.

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        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Efe D. ve Uğur M. diğer arkadaşlarıyla parkta körebe oyunu oynadıkları esnada kaydırağın tepesine çıkmak için birbirlerini cesaretlendirdi.

        Bu esnada Efe ile Uğur, kaydırağın tepesine çıktı ve orada kalarak inemedi. Burada mahsur kalan çocuklar bir süre kendileri aşağıya inmeye çalışsa da başarılı olamayınca kaydırak tepesinde mahsur kalan Uğur M., telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

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        Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yaklaşık 5 metre yükseklikte kaydırak üzerinde mahsur kalan Efe ve Uğur'u güvenli bir şekilde merdiven yardımıyla kaydıraktan indirdi.

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        Aşağıya güvenli şekilde indirilen çocuklardan Efe D., "Burada körebe oyunu oynuyorduk. Ebelenmemek için ve birbirimizin gazına gelerek kaydırağın üzerine çıktık ve orada kaldık. İtfaiye de gelip bizi indirdi" dedi.

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