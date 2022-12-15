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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınpederine araçla çarpıp tüfekle öldürdü! -En son haberler
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Kayınpederine araçla çarpıp tüfekle öldürdü! İşte nedeni!

İstanbul'da, kayınpederine önce aracıyla çarpıp, daha sonra pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ersin Sertçelik, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, hakim karşısına çıktı. Ersin Sertçelik savunmasında, "Kastım öldürmek değil, korkutmaktı. Küfretti sakinleşemedim, arabayla çarptım yere düştü, yine küfretti. Arabadan babamdan kalma silahı alıp ateş ettim" dedi

Kayınpederine araçla çarpıp tüfekle öldürdü! -En son haberler
Kayınpederine araçla çarpıp tüfekle öldürdü! İşte nedeni!
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DHA

İstanbul Şişli Belediyesi'nde, şoförlük yapan ve eşiyle boşanma aşamasında olan Ersin Sertçelik, kendisi gibi şoförlük yapan kayınpederi ve aynı zamanda akrabası Mahir Sertçelik'e 23 Haziran'da önce araçla çarptıktan sonra, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

KAYINPEDERİNİ 26 DAKİKA BEKLEDİ

DHA'da yer alan habere göre sanık damadın, husumet yaşadığı kayınpederiyle aralarındaki hakaret davası sonrasında, işyeri önüne giderek 26 dakika beklediği, daha sonra da cinayeti gerçekleştirdiği belirlendi.

AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Sertçelik, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ersin Sertçelik, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Mahir Sertçelik'in eşi Elmas Sertçelik ve kızı Meral Sertçelik ile taraf avukatları da katıldı.

"DURUŞMA SALONUNDA KÜFÜR ETTİ"

Sanık Ersin Sertçelik savunmasında, iddianameyi kabul etmediğini belirterek, "Tasarlayarak kimseyi öldürmedim. Olay günü mahkeme salonu içerisinde küfür ve hakaret etti. Hatta hakim bey onu dışarı çıkardı" dedi.

"ÖLDÜRME AMACIM YOKTU"

Duruşmadan sonra eve gittiğini anlatan Sertçelik, "Üzerimde baskı vardı. Sürekli hakaret edip rencide ediyordu. Bana, 'Seni iş yerinde barındırmayacağım' diyordu. Kastım öldürmek değil, korkutmaktı. Gittiğimde küfretti, sakinleşmedim. Arabayla çarptım, yere düştü, yine küfretti. Arabadan babamdan kalma silahı alıp ateş ettim. Öldürme amacım yoktu. Başımıza böyle bir şey geldi pişmanım" dedi.

"BABAMIN KÜFRETTİĞİNİ DUYMADIM"

Ersin Sertçelik'in boşanma aşamasındaki eşi Meral Sertçelik, "Biz evlendiğimizde ailesi onu istemiyordu. Eşyaları babam aldı. Babası öldükten sonra, benim babamın yanına gelip kavga çıkardı. Bize, 'Sizin yüzünüzden kanser oldu' dedi. Mahkemede babamın küfrettiğini duymadım" diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada, cinayet öncesi Mahir Sertçelik ve sanık arasındaki, 'Hakaret' ve 'Tehdit' davasının görüldüğü İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin katibi tanık olarak dinlendi.

"MAKTUL HAKARET VEYA KÜFÜR ETMEDİ"

Katip, "Duruşmada tedbir amaçlı güvenlik vardı. Maktul hakaret veya küfretmedi" dedi. Görgü tanığı İbrahim Ç. ise, "Olay anında Ersin Sertçelik'in arabasıyla geri geri gidip çarptığını, ardından araçtan inerek yakın mesafeden ateş ettiğini gördüm. Başka bir aracın arkasına saklanmıştım. Silah sesleri kesildikten sonra uzaklaştım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ersin Sertçelik'in tutukluluk halinin devamına, gelecek duruşma tanıkların dinlemesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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