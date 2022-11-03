Kayıp anne ve küçük kızı bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Mersin'de kayıp 1.5 yaşındaki Asel ve annesi Ümmü Balcı bulundu.

Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi'nde yaşayan Bilal Balcı, 1 Kasım'da sabah oğlu Muhammet Balcı'yı (13) da yanına alarak deniz kenarına balık avlamaya gitti. Balcı, eve döndüğünde eşi Ümmü Balcı ve 1.5 yaşındaki kızı Asel'i bulamadı.

Balcı, evdeki 2 çocuğuna annelerinin nereye gittiğini sordu. Bunun üzerine çocuklar, annelerinin kardeşleri Asel'i alıp evin önündeki kamyonete binerek gittiğini söyledi. Eşinin nerede olduğunu komşularına da sorarak öğrenmeye çalışan Balcı, çevrede aramaya başladı.

Aramalar sonunda Bilal Balcı'ya ait kamyonet, terk edilmiş olarak belediyeye ait hayvan barınağının yanında bulundu. Olayın jandarmaya bildirilmesiyle Ümmü Balcı ve kızı için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

KENDİ İSTEĞİ İLE EVDEN AYRILMIŞ

Arama çalışmaları sürerken Balcı ve kızının sağ olarak bulunduğu öğrenildi. Ümmü Balcı'nın kendi isteğiyle evden ayrıldığı, yerini bildirmek istemediği kaydedildi.