Kayıp genç menfezde ölü bulundu

Kayıp genç motosikletiyle düştüğü menfezde ölü bulundu
Amasya'da kayıp olarak aranan 19 yaşındaki genç, motosikletiyle düştüğü menfezde ölü bulundu
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Emre Can Demirel'in (19), dün akşam eve dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp ihbarında bulundu.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Polis ekipleri, PTS ve KGYS görüntülerini inceleyerek motosiklet kullanan Demirel’in gittiği yönü tespit etti. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri Demirel'in bulunması için çalışma başlattı.
MENFEZE DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ
Ekipler, Demirel'in motosikletinin Gümüş Mahallesi’nde menfeze düştüğü tespit etti. Menfezden çıkarılan Demirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.