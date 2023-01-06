Kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

İHA

Çorum'da, kayıp olarak aranan Oğuzhan Tatar (34) ölü bulundu.

Dün Çomar Barajı'nda bir kişiyi asılı halde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Oğuzhan Tatar (34) olduğu belirlendi.

Tatar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Tatar'ın cenazesi, Cuma namazına müteakip Beyler Çelebi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.