Kayıp süt bidonlarının duygulandıran gerçeği!

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde duygulandıran anlar yaşandı.

İHA'da yer alan habere göre mahalle muhtarı olan ve aynı zamanda market işleten Mustafa Çetin, her gün 10 tane gelen süt bidonlarından birinin eksik olması üzerine çalındığını düşündü. Bunun üzerine Çetin, kamera kayıtlarını izlemeye karar verdi.

Görüntülerde bir köpeğin 5 litrelik süt bidonunu ağzıyla taşıyarak götürdüğünü fark eden Çetin, köpeği takip ettiğinde 4 yavrusu olduğunu ve bidonun kapağını ağzıyla açarak sütü yavrularına içirdiğini gördü.