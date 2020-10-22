Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

'Yaşım 96 ben böyle hastalık görmedim'

AA

Tunceli Valiliği koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca sürdürülen arama çalışmalarına, dalgıçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü su altı arama kurtarma birimi ekipleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) ekiplerinin yanı sıra Tunceli AFAD görevlileri, emniyet ve jandarma personeli, başka illerden gelen teknik ekipler ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri katıldı.

Özellikle Uzunçayır Baraj Gölü ve baraj kapaklarının bulunduğu alanda yoğunlaştırılan çalışmalarda, 8 bot, 3 su altı arama robotu ve bir taramalı sonar cihazı kullanıldı.

Baraj gölü yakınındaki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, botlarla baraj gölünde, kıyılarında ve baraja su sağlayan dere yataklarında su altı arama robotuyla arama gerçekleştirdi.

Kayıp Gülistan Doku'nun ağabeyi Osman Doku da bugün ekiplerce sürdürülen arama çalışmalarını takip etti.

Devem eden arama çalışmalarından şu ana kadar henüz sonuç alınamadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 15 Ekim'de yeniden başlatılmıştı.