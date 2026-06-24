Kayıp üniversite öğrencisi Hamza'yı arama çalışmaları 6’ncı gününde

Özel Röportaj - 23 Haziran 2026 (Terörün Görünen Yüzü Başka, Arkasındaki Ağ Başka Mı?)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal çerçeve hazırlığı ile ilgili değerlendirmede bulunan Çelik, "Gelinen noktada yeni aşamadayız. Silah bırakma şartına bağlı olarak belli bir zaman dilimini kapsayan çerçeve ... Daha Fazla Göster AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal çerçeve hazırlığı ile ilgili değerlendirmede bulunan Çelik, "Gelinen noktada yeni aşamadayız. Silah bırakma şartına bağlı olarak belli bir zaman dilimini kapsayan çerçeve olacak. Buradaki esas mesele; şimdi taslak olarak tartışılacak, daha sonra çerçeveye dönüştüğünde, silah bırakma şartıyla hayata geçecek. Bunun mantığı; bu çerçeve silah bırakma şartına bağlı olarak hayata geçecek çerçevedir." ifadelerini kullandı. Daha Az Göster