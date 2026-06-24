Kayıp üniversite öğrencisi Hamza'yı arama çalışmaları 6’ncı gününde
Karabük'ün Safranbolu ilçesinden İstanbul'a gitmek için otobüse binen ancak İstanbul'da inmediği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Hamza Duras (23) için arama çalışmaları, 6'ncı gününde sürüyor.
Giriş: 24 Haziran 2026 - 19:56 Güncelleme:
İstanbul Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras, geçen 31 Mayıs’ta İstanbul’a gitmek üzere Safranbolu’dan otobüse bindi. İstanbul’a gitmediği ortaya çıkan Duras'a, 3 Haziran'dan itibaren ailesi ulaşamadı.
9 Haziran'dan itibaren telefonuna da ulaşılamayan Hamza Duras için ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Duras için en son görüldüğü Kent Ormanı Çamtarla mevkisinde jandarma, AFAD, polis, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler tarafından 19 Haziran cuma günü arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, 6’ncı gününde 57 personel, 19 araç, drone ve iz takip köpeğiyle sürdürülüyor. Duras’ı arama çalışmalarında şu ana kadar 50 kilometrekarelik alanın tarandığı belirtildi.
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