Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 Kaymakamlık sınavı 2 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi testlerinden oluşan sınava katılan adaylar, uzun zamandır bekledikleri sınav sonuçlarını görüntülemek istiyor. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 Kaymakamlık sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI 2018

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2018 Kaymakamlık sınav sonuçları bugün (27 Eylül) açıklandı.

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2018 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık), 2 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da yapıldı. Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı.

Sınavda uygulanan konular;

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo - Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6)

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12)

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