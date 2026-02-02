Kaynak yapılırken patladı: 2 yaralı!

Aksaray’da gaz sızıntısı olduğu tespit edilen doğal gaz borusuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada tesisat ustası Bahtiyar Kılınç (53) ve ev sahibi Demirel Baydar (56) yaralandı. Yaralılardan Kılınç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Meydan Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Demirel Baydar evinde, doğal gaz olmadığını fark edince tesisat ustası Bahtiyar Kılınç'ı çağırdı. Kılınç, yaptığı kontrolde karşı komşusu Selime Tan'ın daire kapısının üstünden geçen boru hattında sızıntı olduğu belirledi. Ardından vanadan gaz akışını kapattı.

GAZIN TAHLİYE İÇİN 1.5 SAAT BEKLEDİ

Kılınç, iddiaya göre hem borulardaki biriken gazın, hem de boru hattının geçtiği alanda komşu Selime Tan'ın, dairesinin hemen yanında kiler olarak kullanılan odanın kapısı da sızan gazın birikme ihtimaline karşı açılıp, tahliye için yaklaşık 1.5 saat bekledi. Ardından boruya kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi. Olay sırasında Kılınç ve yanında bulunan ev sahibi Demiral Baydar yaralandı. Kilerin kapısı yerinden sökülürken, duvarın da bir kısmı da yıkıldı.