        Kaynak yapılırken patladı: 2 yaralı!

        Aksaray'da doğal gaz sızıntısı tespit edilen boruya kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada tesisat ustası Bahtiyar Kılınç ile ev sahibi Demirel Baydar yaralandı; Kılınç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi

        Giriş: 02.02.2026 - 01:41 Güncelleme: 02.02.2026 - 01:41
        Kaynak yapılırken patladı: 2 yaralı!
        Aksaray’da gaz sızıntısı olduğu tespit edilen doğal gaz borusuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada tesisat ustası Bahtiyar Kılınç (53) ve ev sahibi Demirel Baydar (56) yaralandı. Yaralılardan Kılınç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Meydan Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Demirel Baydar evinde, doğal gaz olmadığını fark edince tesisat ustası Bahtiyar Kılınç'ı çağırdı. Kılınç, yaptığı kontrolde karşı komşusu Selime Tan'ın daire kapısının üstünden geçen boru hattında sızıntı olduğu belirledi. Ardından vanadan gaz akışını kapattı.

        GAZIN TAHLİYE İÇİN 1.5 SAAT BEKLEDİ

        Kılınç, iddiaya göre hem borulardaki biriken gazın, hem de boru hattının geçtiği alanda komşu Selime Tan'ın, dairesinin hemen yanında kiler olarak kullanılan odanın kapısı da sızan gazın birikme ihtimaline karşı açılıp, tahliye için yaklaşık 1.5 saat bekledi. Ardından boruya kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi. Olay sırasında Kılınç ve yanında bulunan ev sahibi Demiral Baydar yaralandı. Kilerin kapısı yerinden sökülürken, duvarın da bir kısmı da yıkıldı.

        İhbar üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketine ait ekipler sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bahtiyar Kılınç’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Yaşananları anlatan Selime Tan’ın kızı Aynur Eren, “Sızıntı kilere dolmuş, evde doğal gazı olanlar vanaları kapatmış. 1,5 saat beklemişler, sonra kaynak yapmaya başlamışlar ve kıvılcımdan patlama olmuş. Annemde o esnada mutfakta yemek yiyormuş, orada olsa başına bir şey gelebilirdi. Duvar patlamış ve yıkılmış, kapılı evin kapısı kırıldı. Annem patlamada çok korkmuş.” dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

