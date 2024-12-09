Kayseri Bilim Merkezi'nde ücretsiz "arduino" eğitimi

Türkiye'nin 6 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bilim merkezinden biri olan Kayseri Bilim Merkezi, sadece kente değil, üniversite öğrenciler için ücretsiz arduino eğitimi düzenliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitim programı, Abdullah Gül Üniversitesi'nde elektrik, elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerde eğitim gören öğrencilere yönelik olarak veriliyor.