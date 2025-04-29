Kayseri'de 3 bin karaçam ve sedir dikildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, Gesi bölgesinde öğrencilerin de katıldığı "Gesi Ağaçlandırma Şenliği" programında, 30 dönüme 3 bin karaçam ve sedir fidanı dikildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Resul Duman, yeşil bir Kayseri için çalıştıklarını ifade etti.

Programa 203 kişinin katıldığını belirten Duman, "Bu sene Erciyes Yutak Alanı'nda da 180 bin fidan diktik. Yıllık hedefimiz 100 bin ağaç dikmek. Son 6 yılda 750 bin adet ağaç diktik. İlçelerimizdeki ve Kayseri’deki ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Eslem Ela Yıldırım ise ağaç dikmenin doğayı ve çevreyi koruyacağını kaydetti.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.