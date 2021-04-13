Kayseri'de 3 uyuşturucu satıcısına hapis cezası

AA

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar Ş.K. ve A.Y. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları salonda hazır bulundu, tutuksuz yargılanan S.A. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, 3 sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık A.Y. savunmasında, uyuşturucu maddeyi kullandığını, ticaretini yapmadığını öne sürdü.

Sanık Ş.K. de uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.K'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 56 bin lira adli para cezası, sanık A.Y'ye 16 yıl 6 ay hapis ve 45 bin lira adli para cezası, sanık S.A'ya ise aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis ve 18 bin lira adli para cezası verdi.