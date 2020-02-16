Kayseri'de bir çocuğun parmağına sıkışan yüzük 112 ekiplerince çıkarıldı
Kayseri'de bir çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü 112 Acil Servis ekipleri sargı beziyle çıkardı.
Sarız ilçesi Söbeçimen Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Leyla D, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
112 Acil Servis ekipleri, çocuğun parmağını morartan ve şişiren yüzüğü, yüzük kesme makasıyla kesmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Paramedik Bilal İncedağ, Halil Demirel ve Kemal Serhat Taşan, parmağa ip dolayarak yüzüğü çıkartmak istedi.
Ambulansta uygun ip bulamayan ekipler, sargı bezini kesip, küçük çocuğun parmağına dolayarak sıkışan yüzüğü çıkarmayı başardı.
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