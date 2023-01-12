Kayseri'de

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, engel tanımayan engelsiz yaşam merkezi ile özel vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Yaklaşık 300 özel öğrenciye sağlık ve eğitim hizmeti sunan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, ayrıca özel vatandaşların her alanda destekçisi olarak, tüm vatandaşların empati kültürü içerisinde onları daha iyi anlamalarına katkıda bulunmaya yönelik etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda daha önce de "Empati Parkuru" etkinliği düzenleyen merkez, bu kez 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde parkur kurdu. "Hayatın her alanında onlarla omuz omuzayız ve ne kadar anlayabilirsek o kadar insanız" sloganıyla Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde kurulacak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Empati Parkuru ile engelli bireylerin günlük hayatta neler yaşadıklarını diğer bireylerin daha iyi anlaması ve sosyal hayata katılımlarında farkındalığın önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

"Bir farkındalık" etkinliği olan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Empati Parkuru, empati hareketine katılmak isteyen vatandaşları ağırladı. Etkinlik yarın da (13 Ocak) saat 10.00 ile 22.00 arasında vatandaşların katılımına açık olacak.