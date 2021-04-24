Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Kayseri'de iftar sofralarının ana yemeği: Fırın ağzı

Pastırması, sucuğu ve mantısıyla adeta bir marka haline gelen Kayseri'nin kendine has tadıyla en önemli lezzetlerinden de olan fırın ağzı yemeği, iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor

Kayseri'de iftar sofralarının ana yemeği: Fırın ağzı

Kayseri'de kasaplar tarafından hazırlanan fırın ağzı yemeği, daha çok ramazan ayıyla özdeşleştiği için özellikle iftar sofralarında tercih ediliyor.

AA'nın haberine göre kuzu eti, kuyruk yağı, domates, biber ve sarımsakla iftardan saatler öncesinde kasaplarda ustalıkla hazırlatılan yöresel lezzet, daha sonra kara fırınların en serin kısımlarında pişiriliyor.

Özenle hazırlanan tepsilerle pişirildiği taş fırından alınan geleneksel lezzet iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini alıyor.

Kasap Adem Aşık, 25 yıllık mesleğinde fırın ağzı yemeğinin ayrı bir yerinin olduğunu söyledi.

Özellikle ramazan ayında fırın ağzının çok sık tercih edildiğini aktaran Aşık, şunları kaydetti:

"Fırın ağzı, kuzunun but ve kol kısmı veya pirzola dediğimiz sırt bölgesinden yapılır. İsteğe göre de yapıyoruz. Kemikli isteyene kemikli, kemiksiz isteyene kemiksiz yaparız. Kuzu etinin de sinirsiz yerinden olur. Domates, biber, kuyruk yağı ve sarımsak eklenir. Çok güzel bir lezzeti olur. Kayseri'de bütün kasaplar fırın ağzının nasıl yapılacağını bilir. Herkes gönül rahatlığıyla gidip yaptırabilir çünkü bu Kayseri'nin ana yemeği sayılır. Özellikle ramazan ayı için çok özel bir yemektir. Aslında pastırma sucuk neyse fırın ağzı da odur diyebiliriz."

Fırıncı Sami Öztürk de fırın ağzı yemeğinin kendisine has bir lezzeti olduğunu dile getirdi.

Fırın ağzının kendilerine kasaplardan hazırlanıp getirildiğini anlatan Öztürk, "Fırın ağzı kuzu etiyse yaklaşık 2 saatte pişer. Fırın ağzı, fırının en serin ve en sakin yerinde pişer. Zaman zaman ustamız bakıp karıştırır. Biz içine tuz, su ve salça gibi ekstra bir şey katmayız. Kasaptan nasıl geldiyse o haliyle pişer. Fırın ağzı yemeğinde ramazanda yoğunluk oluyor. Müşterilerimiz sık getiriyor. Biz kendi evimize nasıl olsun istiyorsak öyle pişirip müşterimize teslim ediyoruz. Burada kara ocakta, taş ocakta piştiği için insanın damağına değişik bir tat verir. Bunun tarifi yok, tatmak lazım" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Munzur Vadisi Milli Parkı çiçeklerle renklendi
YAŞAMMunzur Vadisi Milli Parkı çiçeklerle renklendi
'Dondurmanın başkenti'nde ramazana özel hurmalı dondurma
YAŞAM'Dondurmanın başkenti'nde ramazana özel hurmalı ...
NASA'dan Türkiye paylaşımı: 'Vay be, güzelliğini yaşayın'
YAŞAMNASA'dan Türkiye paylaşımı: 'Vay be, güzelliğini ...
Yer çekimine kafa tutan ilginç kareler! - Haberler
YAŞAMYer çekimi kanununa kafa tutuyor!
On Numara sonuçları 23 Nisan 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM23 Nisan On Numara çekiliş sonuçları
Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama: 23 Nisan 2021 Milli Piyango özel çekilişi sonuçları
YAŞAM23 Nisan Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama
Büyükbabalarının sakladığı gizli kutudan servet çıktı
YAŞAMBüyükbabaları saklamıştı... Gizli kutudan ne çıktı?
Günlük burç yorumları! (24 Nisan 2020)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Pazar keyfi | Son dakika: Habertürk hafta sonu eki yayında! (18 Nisan)
YAŞAMHafta sonu dopdolu
SON DAKİKA On Numara sonuçları AÇIKLANDI 23 Nisan 2021 - On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMOn Numara sonuçları açıklandı 23 Nisan!