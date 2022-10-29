2 kişi araçta cansız bulundu! 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'de bir evin garajındaki otomobilde, Savaş Yazıcı (40) ve arkadaşı Neşe Karabacak (42), henüz bilinmeyen bir nedenle ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 117'nci Sokak'ta meydana geldi.

Müstakil evin garajında bulunan 38 PL 763 plakalı otomobil içinde Savaş Yazıcı ve arkadaşı Neşe Karabacak'ı hareketsiz halde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yazıcı ve Karabacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Savaş Yazıcı ve Neşe Karabacak'ın cenazesi otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.