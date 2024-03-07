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        Haberler Gündem Kayseri'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kayseri'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        Kayseri'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 21:52 Güncelleme: 07.03.2024 - 21:52
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        İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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        R.T. idaresindeki işçi servisi, Yavuz Mahallesi Nuryurt Caddesi ile Kozan Caddesi kesişiminde H.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yan yatan işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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