Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de kaçak kazıya suçüstü | Son dakika haberleri

        Kayseri'de kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:05 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kaçak kazıya suçüstü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, M.T, M.Z, A.Ö, E.Z. ve H.H. kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Jandarma, kazıda kullanıldığı değerlendirilen 9 dinamit lokumu, 1 jeneratör ve çok sayıda kazı malzemesine el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri haberleri
        #kaçak kazı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!