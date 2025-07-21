Kayseri'de kaçak kazıya suçüstü

Kayseri'de kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı suçüstü yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, M.T, M.Z, A.Ö, E.Z. ve H.H. kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Jandarma, kazıda kullanıldığı değerlendirilen 9 dinamit lokumu, 1 jeneratör ve çok sayıda kazı malzemesine el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.