Kayseri'de Kerem ile Aslı'nın hikayesi, atık malzemelerden yapılan minyatür sergiyle anlatılacak

AA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sanal sergi faaliyetlerine devam eden KAYMEK, kimi rivayete göre Kerem ile Aslı'nın İran'ın İsfahan ketinden Kayseri Erciyes'e uzanan sevdalarının minyatürle anlatıldığı sergiyi vatandaşların evine taşıyacak.

KAYMEK eğitmenlerince yürütülen çalışma sonucu "Erciyes'te Bir Sevda Masalı Kerem ile Aslı" isimli minyatür serginin hazırlıkları tamamlandı.

Minyatürler, sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 90 atık malzemelerden yapılırken, bir ağaç dalına asılan Kerem'in Aslı'ya yazdığı şiirler de sergide yer alıyor.

Sanatseverler, canlı anlatımlı sanal sergiyi yarın saat 20.00'de KAYMEK'in İnstagram ve Youtube sayfalarından izleyebilecek.

KAYMEK, daha önce de "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" isimli canlı anlatımlı sanal sergiyi sanatseverlerle buluşturmuştu.