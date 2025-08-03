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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de peş peşe 2 aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kayseri'de peş peşe 2 aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Kayseri'de kamyonetin çarpmasının ardından bir otomobilin ezdiği kadın, kaza yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 06:05 Güncelleme: 03.08.2025 - 06:47
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        Peş peşe 2 aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda A.Ç. idaresindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

        AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle savrulan ve yolda hareketsiz şekilde yatan kadını, aynı istikametten gelen M.Y. yönetimindeki otomobil ezdi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kimlik bilgilerine ulaşılamayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonetin çarpması, daha sonra aynı istikamette seyir halinde olan otomobilin yolda hareketsiz şekilde yatan kadını ezmesi ve çevredeki vatandaşların panik halleri yer alıyor.

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