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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de, depremde 467 yapı ağır hasar gördü

DHA

Kayseri'de, depremde 467 yapı ağır hasar gördü


Sevilay AYÖzge ARIK/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, kentin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini ifade ederek, "Toplamda 4 bin 804 adet yapıda hasar tespiti çalışması yapıldı. Bu tespitlerden, 2 bin 514 adet yapı hasarsız, bin 771 adet yapı az hasarlı, 52 adet yapı orta hasarlı ve 467 adet yapı ise ağır hasarlı olduğu belirlendi" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Kayseri'de de çok sayıda bina hasar gördü. Hasar tespiti yapılan binalarla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, "Bugüne kadar il müdürlüğümüze Alo 181, mail, telefon ve dilekçe kanalı ile toplamda 15 bin civarında başvuru yapılmış olup, tekrar edilen başvurular ayıklandıktan sonra 9 bin 991 adet yapı için tespit başvurusu yapılmıştır. İlimizde toplam yapı sayısı 330 bin 268, toplam bağımsız bölüm sayısı ise 866 bin 98'dir. İlk günden itibaren tamamı inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan ortalama 35 ekip ve 70 kişi ile sahada, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bugüne kadar 4 bin 804 yapının incelemesi tamamlanmıştır. Bu çalışmalar bakanlığımızın deprem sonrası hasar tespit işlemleri prosedürüne göre yapılmakta olup, yapıdaki deprem kaynaklı hasarlar kayıt altına alınmaktadır" diye konuştu.
'9 BİN 991 YAPI İÇİN HASAR TESPİT BAŞVURUSU YAPILDI'
Hasar tespit çalışmalarına değinen Livdumlu, "İl genelinde yapılmış olan hasar tespit sayıları ve başvuru sayıları şu şekildedir; Toplam 15 bin civarında şahıslar bireysel olarak başvuru yaptı. Tekrar eden başvurular ayıklandıktan sonra 9 bin 991 adet yapı için hasar tespit başvurusu yapıldı. Toplamda 4 bin 804 adet yapıda hasar tespiti çalışması yapıldı. Bu tespitlerden, 2 bin 514 adet yapı hasarsız, bin 771 adet yapı az hasarlı, 52 adet yapı orta hasarlı, 467 adet yapı ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bu yapıların 32 adeti resmi nitelikte olup, 17'si minare, 11'i okul ve 4'ü kamu binası yapılarıdır. Kalan 435 adet ağır hasarlı yapının 361'i konut, 3'ü ticarethane, 71 adeti ise depo, ahır ve müştemilattır" dedi.
'HASARSIZ VE AZ HASARLI TESPİTLER TAPUYA İŞLENMEYECEKTİR'
İlçelerdeki hasarlı yapılarla ilgili bilgi veren Livdumlu şöyle konuştu:
"İlimizde bulunan ağır hasarlı konutların 317 adedi Sarız, 10 adedi Bünyan, 10 adeti Yahyalı, 3 adeti Sarıoğlan, 4 adeti Pınarbaşı, 3 adeti İncesu, 7 adeti Akkışla ilçelerimizde, merkez ilçelerimizde ise 2 adet Melikgazi, 1'i acil yıktırılacak olmak üzere 3 adet ağır hasarlı konut Kocasinan ilçemizde bulunmaktadır. Acil yıktırılacak statüsünde olan yapının valiliğimizce yıkım işlemleri tamamlanmak üzeredir. Kalan başvuruların hasar tespit çalışmalarını ise en geç 15 gün içinde bitirmeyi planlıyoruz. Hasarsız ve az hasarlı tespitler tapuya işlenmeyecektir. Ağır hasarlı yapılar yıkılacak, orta hasarlı yapılar ise 1 yıl içinde mühendislik takibi alıp almadığı belirlenecek ve ilgili idareler tarafından yapılacaktır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Sevilay AYÖzge Zeynep ARIK
2023-03-01 17:58:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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