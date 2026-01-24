Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de düzenlenen Mas Güreşi 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu tamamlandı

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bünyesinde yer alan branşlardan mas güreşinde 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu, Kayseri'de tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:50 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de düzenlenen Mas Güreşi 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bünyesinde yer alan branşlardan mas güreşinde 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu, Kayseri'de tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kursa, farklı illerden antrenör adayları katıldı.

        Kurs kapsamında teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Eğitimlerin sonunda ise kursiyerlere uygulamalı ve yazılı sınav yapıldı.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Mas Güreşi Asbaşkanı Zekeriya Hopur, burada yaptığı açıklamada, 55 kursiyerin başvuru yaptığını söyledi.

        Hava muhalefeti dolayısıyla kursa katılamayanların da olduğunu belirten Hopur, şunları kaydetti:

        "Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun 2026 faaliyet raporunda yer alan Mas Güreşi 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu, 5 gündür Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde devam etmektedir. Bugün burada inşallah sınavlarını tamamlayıp Türkiye'de ilk kez açılan Mas Güreşi Antrenörlük Kursu'nda antrenörlük belgelerine sahip olacaklar. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanımız Abdulhadi Turus'a ve bize ev sahipliği yapan, tüm kursiyerlerimize mas dağıtacak olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı'ya da teşekkür ediyoruz."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ordu'dan katılan kursiyer Merve Kaymak ise antrenör olduktan sonra bu sporun yaygınlaşması için çalışacağını ve Dünya Göçebe Oyunları'na gitmeyi hedeflediğini belirtti.

        Sinop'tan katılan Hasan Mert ise gelenekleri yaşatmak için düzenlenen kursa katıldıklarını vurgulayarak, mas güreşinin ve Türk geleneğinin yaşaması için gayreti göstereceklerini ifade etti.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan mas güreşi antrenman setleri, kursiyerlere hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - RAMS Başakşehir: 1 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - RAMS Başakşehir: 1 (İlk yarı)
        Başkan Sarıkaya: "Bundan sonraki dönemin adını değişim, dönüşüm ve dışa açı...
        Başkan Sarıkaya: "Bundan sonraki dönemin adını değişim, dönüşüm ve dışa açı...
        Kayseri'de amatör maçlar ertelendi
        Kayseri'de amatör maçlar ertelendi
        Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerden Erciyes'e övgü
        Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerden Erciyes'e övgü
        HAGİAD ve MÜSİAD istişare sofrasında buluştu
        HAGİAD ve MÜSİAD istişare sofrasında buluştu