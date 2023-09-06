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        Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

        SüperLigekibi Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan görevinden ayrıldığını açıkladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 18:58 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:59
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        Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı
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        Çağdaş Atan, Kayserispor'dan ayrıldığını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 43 yaşındaki teknik adam paylaşımında, "Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum. Kayseri bana ilk günden itibaren kucak açtı, hayatımda hiçs evilmediğim kadar sevildim. Birlikte hayaller kurduk, başarılı olduk, güldük, ağladık... Zorlukları paylaştık, unutulmaz hatıralar yaşadık. Saha içi ve dışında çok çalıştık, birlikte geliştik ve büyüdük. Geride kalan süreçte çok yıprandık, yorulduk. Artık veda zamanı. 

        Ayrılırken en mutlu olduğum şey, bu oyuncu grubuyla da yapabileceğimizi kanıtlamak. İnşallah transfer tahtası açıldığında, Kayserispor yapacağı takviyelerle bu oyuncu grubunu da başarılı kılacak hamlelerle hak ettiği yerde olacaktır. Kayseri'de geçirdiğim süre boyunca çok özel bir destek gördüm. Kayseri için gecesini gündüzüne katan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin hamiliğinde, Milletvekillerimiz Sayın Hulusi Akar ve Sayın Mustafa Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve Sayın Valimiz Gökmen Çiçek zor günlerimizde bize destek oldular. Yürekten teşekkür ederim.

        Başkanımız Sayın Ali Maçlı ile özel bir ilişkimiz oldu. Kendisi kulüp için büyük bir şans. Sportif Direktörümüz Murat Duman da dert ortağımız olarak ger anımda bana destek olan kişiydi. Kulüp personelimizden, yönetim kurulumuza herkese içten teşekkür ederim. Byük Kayserispor taraftarı, sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemeniz. Bu kulübün esas gücü sizlersiniz. 

        Oyuncularım, benimle kader birliği yapan evlatlarım. Sizlerle ayrı ayrı vedalaşacağım. 

        Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden. İçim buruk olsa da, hepinizi çok seviyorum değerli Kayseri halkı. Sofranızda her zaman bir tabağım olduğunu bilerek ayrılıyorum bu şehirden. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı. 

        ÇAĞDAŞ ATAN, KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OLARAK 43 MAÇA ÇIKTI

        2022 yılında göreve gelen Çağdaş Atan, 43 maça çıktı. Atan, bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. 

        DHA-Spor Türkiye-Kayseri

        2023-09-06 18:57:26

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