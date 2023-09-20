Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
KAYSERİ'dekiuyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ'dekiuyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 66 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 86 gram eroin ve 5 bin 178 sentetik hap ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.