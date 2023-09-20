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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

        KAYSERİ'dekiuyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:37 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:40
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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        KAYSERİ'dekiuyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 66 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 86 gram eroin ve 5 bin 178 sentetik hap ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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