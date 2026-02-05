Habertürk
        Kayseri'de 13 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de 13 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 13 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 21:21 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:21
        Kayseri'de 13 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de, hakkında 13 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin yaya devriyesinde yaptığı kontrol sırasında, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.A. (35) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

