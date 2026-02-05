Kayseri'de 13 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de, hakkında 13 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin yaya devriyesinde yaptığı kontrol sırasında, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.A. (35) yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

