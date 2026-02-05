Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de 5 belediyede görev yapan işçiler, toplu iş sözleşmesini meşalelerle kutladı

        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacılar, Talas, Kocasinan ve Melikgazi ilçe belediyelerinde çalışan 9 bin 56 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi için imza töreni düzenlendi.

        Giriş: 05.02.2026 - 17:32 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:32
        Kayseri'de 5 belediyede görev yapan işçiler, toplu iş sözleşmesini meşalelerle kutladı
        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacılar, Talas, Kocasinan ve Melikgazi ilçe belediyelerinde çalışan 9 bin 56 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi için imza töreni düzenlendi.

        Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, diğer sendika temsilcileri ile işçiler katıldı.

        Törende konuşan Özdemir, Kayseri'nin belediyecilikte bir marka olduğunu belirterek, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.

        HAK-İŞ'in hiçbir zaman kavga etmeyen, milletinin yanında duran bir sendika olduğunu vurgulayan Özdemir, Türkiye'de artık HAK-İŞ'in olduğunu söyledi.

        Kayabaşı ise işçi ve emekçilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sözleşmeye verdiği katkılardan dolayı Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

        Büyükkılıç da süreçte emeği geçenlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, belediyelerin işçi ve emekçilerin çalışmalarıyla yatırım ve hizmet ürettiğini dile getirdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları da rahmetle anan Büyükkılıç, şehri geleceğe daha sağlam şekilde hazırlayacaklarını kaydetti.

        Törende, Çolakbayrakdar, Palancıoğlu, Yalçın ve Özdoğan da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından imzalanan toplu sözleşmeyle en düşük aylık 50 bin lira, en yüksek 72 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca, sözleşme kapsamında yılda toplam 52 günlük ücret tutarında 3 ayda bir ikramiye verilecek. Sözleşmenin devam eden 6 aylık periyodlarında ise enflasyon verileri dikkate alınarak ücret artışları uygulanacak.

        İşçiler, sözleşmenin imzalanmasını davul zurna eşliğinde meşaleler yakıp gül dağıtarak kutladı.

