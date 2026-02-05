Kayseri'de otomobilin çarptığı tramvay durağındaki 3 yaya yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde tramvay durağına giren otomobilin çaptığı 3 yaya hastaneye kaldırıldı. H.G.A.'nın kullandığı 38 AOB 801 plakalı otomobil, Beyazşehir Mahallesi'nde tramvay durağına girdi. Bu esnada durakta bekleyen Ayşe Ö, Doğan B, Tülin B, aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hasar gören tramvay durağı ise belediye işçileri tarafından temizlendi.

