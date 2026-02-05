Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de otomobilin çarptığı tramvay durağındaki 3 yaya yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde tramvay durağına giren otomobilin çaptığı 3 yaya hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 17:00 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:00
        Kayseri'de otomobilin çarptığı tramvay durağındaki 3 yaya yaralandı
        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde tramvay durağına giren otomobilin çaptığı 3 yaya hastaneye kaldırıldı.

        H.G.A.'nın kullandığı 38 AOB 801 plakalı otomobil, Beyazşehir Mahallesi'nde tramvay durağına girdi.

        Bu esnada durakta bekleyen Ayşe Ö, Doğan B, Tülin B, aracın çarpması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Hasar gören tramvay durağı ise belediye işçileri tarafından temizlendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

